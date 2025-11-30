Johan Derksen waarschuwt Ajax: "Je haalt de ellende in huis"

De 44-jarige Braziliaan was assistent-technisch directeur bij Paris Saint-Germain en volgens Hendriks is dat geen garantie voor succes bij Ajax. "Dat is compleet anders, met megabudgetten", legt ze vrijdagavond uit in Vandaag Inside. "Met een goede portemonnee kun je best mensen halen, ja."

René van der Gijp zet ook vraagtekens bij de geschiktheid van Maxwell. "Hij werd gebruikt voor: Paris Saint-Germain wil Frenkie de Jong, ga jij eens lekker met hem eten in Amstelveen en probeer hem een beetje warm te krijgen. Tegen de tijd dat jij hem warm hebt, nemen wij het van je over", weet de analist. "Of dacht je dat hij de contractonderhandelingen deed? Nee, natuurlijk niet."

Ook Johan Derksen is niet enthousiast over Mazwell, die ook bij een makelaarskantoor werkt. "Dan krijg je weer dat al die transfers via zo’n makelaar gaan lopen. Je haalt de ellende in huis", waarschuwt hij. "Er moet ook een Nederlander zitten. Ajax is puur Nederlands. Ik vind het gevaarlijk dat hij uit die wereld komt, want dan heeft hij zijn netwerk in die wereld. Ik vind niet dat je iemand die uit een makelaarskantoor komt het transferbeleid bij Ajax moet laten doen."