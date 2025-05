Johan Derksen wijst: "Ieder elftal zou zo'n speler moeten hebben"

Johan Derksen heeft hard uitgehaald naar scheidsrechter Bas Nijhuis. De arbiter gaf voormalig Ajax-talent Wouter Goes van AZ zondagmiddag een directe rode kaart in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-3). Volgens Derksen was de rode kaart onterecht en de analist vindt dan ook dat Goes komend weekend moet aantreden tegen FC Groningen.

"Ik vind het eerlijk gezegd het tragische dieptepunt van de scheidsrechterscarrière van Bas Nijhuis", is Derksen duidelijk bij Vandaag Inside. "Echt waar. Bas is niet kinderachtig, die heeft zich een stijl aangemeten waar de spelers gek op zijn: niet meteen met kaarten smijten. Er heerste een gefrustreerd sfeertje aan de Vetkampstraat, want na het winnen van de beker dachten ze dat ze onverslaanbaar waren en nu kregen ze een pak slaag van AZ."

Volgens Derksen werd Goes, die in de jeugdopleiding van Ajax speelde, 'lullig' behandeld door de spelers van Go Ahead Eagles. "Ieder elftal zou zo'n speler moeten hebben", meent de analist. "Dat is een echte winnaar. Vroeger had je spelers als Rinus Israël en Theo Laseroms, waar iedereen bang voor was. Goes is ook zo'n speler. Ik vind dat een heel goede prof. Het was een perfect uitgevoerde tackle. Belachelijk dat hij daar rood voor krijgt."

"Het was een goede tackle", vervolgt Derksen, die niet snapt dat de VAR niet ingreep. "Ik vind dat de KNVB deze zaak moet seponeren. Die jongen is groot onrecht aangedaan. Als je hier een rode kaart voor krijgt, zou ik de spelers aanraden om nooit meer een sliding te maken."