Johan Derksen wijst naar voormalig Ajacied: "Hij kan veel beter"
Johan Derksen blijft erbij dat Frenkie de Jong nóg beter kan dan hij vaak laat zien. De voormalig Ajacied sloeg onlangs terug naar de kritiek op zijn spel.
De Jong stelde onlangs dat veel mensen weinig verstand hebben van voetbal en dat een groot deel van de kritiek op zijn spel niet terecht is. Derksen vindt dat spelers niet zoveel moeten doen met kritiek. "Dat geneuzel over de media, allemaal lopen ze te klagen", begint hij in Vandaag Inside. "Het zijn allemaal zelfbenoemde zonnekoninkjes die zichzelf zo groot vinden dat iedere kritiek onterecht is en dan hebben we er geen verstand van."
Derksen was in het verleden ook regelmatig kritisch op De Jong. "Ik zal niet ontkennen dat hij een fantastische voetballer is. Als hij de bal heeft, kom je er niet aan. Maar hij moet twintig of dertig meter naar voren spelen", oordeelt de analist. "Ik heb altijd het idee dat hij veel beter kan. Hij kan goed voetballen, maar als hij zijn acties nou eens in het strafschopgebied maakt in plaats van op de middenstip."
René van der Gijp is fan van de middenvelder van FC Barcelona, maar vindt hem niet te vergelijken met toppers van vroeger. "Zoals hij zaterdag speelde, was niet normaal. Maar is dat dan de norm? Dat niveau tikt hij niet altijd aan. Dat deden Iniesta en Xavi wel gewoon drie keer in de week", herinnert hij. "Ze tikten een ontzettend hoog niveau aan. Misschien kan dat wel niet de norm zijn. Ik denk niet dat hij dat wekelijks kan aantikken."
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