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Johan Derksen wil ander verbod in stadions: "Dat is de boosdoener"

Joram
Johan Derksen bij Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Talpa Network/Vandaag Inside

Johan Derksen begrijpt dat er strenger wordt opgetreden tegen vuurwerk in voetbalstadions. Volgens de analist is het logisch dat een wedstrijd wordt stilgelegd wanneer vuurwerk op het veld terechtkomt. Tegelijkertijd vraagt Derksen zich af of de nieuwe aanpak voldoende is om problemen in stadions te voorkomen. Dat vertelt hij bij Groeten uit Grolloo.

De Snor verwijst naar het besluit van de minister van Justitie en Veiligheid om harder op te treden tegen vuurwerk. "Nu gaat Justitie zich ermee bemoeien: afgelopen met vuurwerk, anders staken", doelt Derksen op het besluit van de minister van Justitie en Veiligheid na overleg met onder meer de KNVB en de politie. "Nu vind ik dat staken niet zo raar. Eigenlijk wel logisch."

Vooral de manier waarop er eerder met verschillende soorten voorwerpen werd omgegaan, roept bij hem vragen op. "Tot op heden mocht je vuurwerk op het veld gooien, maar als je een leeg bekertje bier van plastic, wat totaal ongevaarlijk is, over het hek gooide, werd het meteen gestaakt. Dan denk ik: wat een gelul."

Derksen ziet daarnaast een risico wanneer supporters het stilleggen van wedstrijden bewust zouden kunnen gebruiken. "PEC Zwolle verloor thuis van Feyenoord. Die fans hadden een rotje kunnen gooien en dan was de wedstrijd afgelopen geweest. Dat werk je in de hand."

Volgens Derksen ligt een ander probleem vooral bij supporters die hun gezicht bedekken. "Ik denk dat gezichtsbedekking de boosdoener is. Voetbalsupporters met gezichtsbedekking en een grote vlag die ze uitvouwen, hebben ook slechte bedoelingen. Gewoon niet meer toestaan en de gezichtsbedekking verbieden."

Daarbij haalt hij de recente gebeurtenissen in Leeuwarden aan. "De veiligheid staat op het spel. Wat in Leeuwarden gebeurd is: het is een wonder dat daar niet heel ernstige dingen gebeurd zijn." Derksen pleit daarom voor strengere controles bij supporters die als harde kern worden gezien. "De harde kernen zullen heel goed gefouilleerd moeten worden."

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