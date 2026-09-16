Johan Derksen wil ander verbod in stadions: "Dat is de boosdoener"

Johan Derksen begrijpt dat er strenger wordt opgetreden tegen vuurwerk in voetbalstadions. Volgens de analist is het logisch dat een wedstrijd wordt stilgelegd wanneer vuurwerk op het veld terechtkomt. Tegelijkertijd vraagt Derksen zich af of de nieuwe aanpak voldoende is om problemen in stadions te voorkomen. Dat vertelt hij bij Groeten uit Grolloo.

De Snor verwijst naar het besluit van de minister van Justitie en Veiligheid om harder op te treden tegen vuurwerk. "Nu gaat Justitie zich ermee bemoeien: afgelopen met vuurwerk, anders staken", doelt Derksen op het besluit van de minister van Justitie en Veiligheid na overleg met onder meer de KNVB en de politie. "Nu vind ik dat staken niet zo raar. Eigenlijk wel logisch."

Vooral de manier waarop er eerder met verschillende soorten voorwerpen werd omgegaan, roept bij hem vragen op. "Tot op heden mocht je vuurwerk op het veld gooien, maar als je een leeg bekertje bier van plastic, wat totaal ongevaarlijk is, over het hek gooide, werd het meteen gestaakt. Dan denk ik: wat een gelul."