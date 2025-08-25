Johan Derksen zaagt oud-Ajacied af: "Slapzak, karakterloze jongen"

Johan Derksen is bepaald niet te spreken over de recente uitlatingen van voormalig Ajacied Mohamed Ihattaren. De huidig speler van Fortuna Sittard liet onlangs weten niet meer voor Oranje te willen spelen, maar wel voor het nationale elftal van Marokko.

"Het is wel een ramp hè, met Ihattaren", vertelt Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. "Alle hoop bij het WK was gevestigd op Ihattaren. Die man was het grootste talent van Nederland. Als hij mentaal goed in orde zou zijn, dan zou hij nu bij FC Barcelona of Manchester City spelen. Werkelijk iedereen in Nederland heeft hem begeleid, heeft hem de helpende hand toegestoken."

"Zijn vader is toen overleden, toen is hij helemaal de weg kwijt geweest", gaat de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International verder. "Ik begrijp best dat een jonge jongen in een rouwproces even een terugval heeft, maar hij verbergt zich nu al jaren achter de dood van zijn vader. Dat grijpt hij als excuus aan, maar dat is een keer voorbij."

Vervolgens benoemt 'De Snor' dat Ihattaren is mislukt bij PSV, Ajax en Slavia Praag. "Hij is niet fit, hij heeft nog steeds overgewicht, de oude Ihattaren is nog heel ver weg en als je die jongen op een appartementje zet in Sittard dan loopt het helemaal verkeerd af", somt Derksen vervolgens op. "Het is toch belachelijk dat een jongen van 23 nog steeds overgewicht heeft en niet fit is."

"Ik geloof er helemaal niet in. Als je dan ook nog zegt als stank voor dank voor alle hulp uit Nederland: als ik ergens ga spelen, dan kies ik voor Marokko. Dat is echt stuitend. Ik hoop dat hij mijn mening logenstraft hoor, want we hebben het over een van de grootste talenten van Nederland. Alleen het is een eerste klas slapzak en een karakterloze jongen", aldus Derksen.