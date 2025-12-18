Johan Derksen ziet nieuwe Ajax-trainer: "Heeft het laten zien"

"Je gaat dadelijk weer een gozer van Girona (Míchel, red.), die ook weer acht Spanjaarden meeneemt, halen", meent René van der Gijp bij Vandaag Inside. "Wat moet je daarmee? Die jongen van NEC (Dick Schreuder, red.) speelt echt hartstikke leuk voetbal. Je ziet zijn hand echt in dat elftal terug. Geef die jongen de kans. Ik heb hem een keer bij Studio Voetbal gezien en toen vond ik hem niet geweldig in zijn performance, maar oké."

Derksen denkt ook dat Schreuder een goede kandidaat is. "Die jongen heeft bij PEC laten zien dat hij het in zich heeft en hij doet het nu weer. Dan kun je Schreuder ook bij Ajax neerzetten, hoewel zijn broer het niet zo goed heeft gedaan", zegt Derksen, die ook fan is van een andere NEC-man: Carlos Aalbers. "Aalbers, de technisch directeur van NEC, heeft een nieuw elftal gekocht en we kennen er niet één van. Ze spelen de sterren van de hemel."