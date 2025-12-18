Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Johan Derksen ziet nieuwe Ajax-trainer: "Heeft het laten zien"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij VI
Johan Derksen bij VI Foto: © Pro Shots

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, kortweg Miguel, lijkt kandidaat om de nieuwe trainer van Ajax te worden. Bij Vandaag Inside zou men echter graag een andere trainer naar Ajax zien komen. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Je gaat dadelijk weer een gozer van Girona (Míchel, red.), die ook weer acht Spanjaarden meeneemt, halen", meent René van der Gijp bij Vandaag Inside. "Wat moet je daarmee? Die jongen van NEC (Dick Schreuder, red.) speelt echt hartstikke leuk voetbal. Je ziet zijn hand echt in dat elftal terug. Geef die jongen de kans. Ik heb hem een keer bij Studio Voetbal gezien en toen vond ik hem niet geweldig in zijn performance, maar oké."

Derksen denkt ook dat Schreuder een goede kandidaat is. "Die jongen heeft bij PEC laten zien dat hij het in zich heeft en hij doet het nu weer. Dan kun je Schreuder ook bij Ajax neerzetten, hoewel zijn broer het niet zo goed heeft gedaan", zegt Derksen, die ook fan is van een andere NEC-man: Carlos Aalbers. "Aalbers, de technisch directeur van NEC, heeft een nieuw elftal gekocht en we kennen er niet één van. Ze spelen de sterren van de hemel."

Gerelateerd:
Kenneth Taylor

'Fenerbahçe wil Taylor; miljoenentransfer lonkt in winter'

0
Rayane Bounida

Bounida na overwinning: "Ik denk dat dat niet de bedoeling is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd