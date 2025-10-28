Johan Derksen ziet nieuwe trainer bij Ajax komen: "Even geduld"

Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Arthur
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Johan Derksen tipt bij Vandaag Inside een opvallende mogelijke opvolger van John Heitinga, mocht de trainer bij Ajax worden ontslagen.

Derksen zegt aan tafel bij de bekende talkshow het volgende. "Ik denk dat als Ajax even geduld heeft, de problemen voor een nieuwe trainer opgelost worden... Dat Arne Slot gewoon beschikbaar komt." Wilfred Genee reageert verbaasd: "Die kan toch niet bij Ajax gaan trainen, dat kan toch niet na Feyenoord. Dan kan die toch niet meer Nederland in."

Derksen veegt dat van tafel: "Dat vind ik zo'n onzin." Ook René van der Gijp haakt in: "Eigenlijk kan het na Liverpool ook niet, want hoever ga je dan terug in kwaliteit", besluit hij de discussie.

John Heitinga
