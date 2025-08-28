AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Johan Inan bekritiseert Ajax-beleid: "Vier tegendraadse keuzes"

Niek
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Pro Shots

Alex Kroes is achter de schermen verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie bij Ajax, maar Johan Inan toont zich kritisch over het onnavolgbare beleid van de technisch directeur. Hij noemt 'vier tegendraadse keuzes' en constateert dat de club uit Amsterdam zich telkens tegenspreekt. 

De verslaggever wijst onder andere naar de komst van Youri Regeer en Raul Moro, terwijl hij ook ziet dat weinig talenten een (echte) kans krijgen. "Ajax vond bijvoorbeeld dat na Berghuis en Traoré niet de overbodige Rasmussen, maar de jonge rechtsbuiten Jan Faberski speeltijd verdiende", blikt hij terug in zijn analyse op de website van het Algemeen Dagblad. "Dat gold voor meer posities. De oplossing: een handvol talenten mocht de voorbereiding meedraaien, met als idee dat ze dit seizoen, bij een absentie of twee in hun linie, ook minuten konden maken", aldus Inan. 

"Maar Faberski zat, ook na blessures van Godts en Traoré, de afgelopen weken niet bij de selectie", constateert hij. "De Poolse rechtsbuiten wordt, mede door het aantrekken van Moro, nu verhuurd aan PEC Zwolle. Rayane Bounida zag de gekochte middenvelder Oscar Gloukh als linksbuiten opereren. Met maatje Sean Steur zag hij Heitinga op het middenveld in de eerste drie eredivisieduels 7 verschillende middenvelders gebruiken. De parels maakten nog geen minuut. En de achtste is met James McConnell onderweg", vervolgt Inan over het 'luxeprobleem' voor trainer John Heitinga. 

"Wat is er over van de belofte dat jonge spelers meer de kans gaan krijgen? Een speler als Jorthy Mokio, die Jong Ajax wel leek ontgroeid en van wie de club na de voorbereiding heel hoog opgaf, moet er rekening mee houden dat hij weer meer wedstrijden met de beloften moet meedoen", voorspelt de clubwatcher, die ook benieuwd is naar het toekomstperspectief van Kian Fitz-Jim. "De middenvelder, die eerder deze maand te horen kreeg dat hij (tijdelijk) mocht vertrekken, hield rekening met de komst van een ervaren controleur, maar ziet Ajax hem nu van een drie jaar jongere concurrent voorzien." 

