Johan Inan: "Die Ajax-speler gaat heel ver voor de overwinning"

"Snel in Rotterdam laten blijken dat het menens is, zo in de hoofden kruipen en de klok een mogelijke tegenstander van PSV maken", stelt Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "Voor dat laatste heeft de koploper wel de nodige weerstand nodig."

"Dat je met psychologische oorlogsvoering best ver kan komen, ondervond Ajax voor en tijdens het uitduel met Groningen wel", vertelt de Ajax-watcher. "Etienne Vaessen zei PSV de titel wel te gunnen, liep in blessuretijd een paar Ajacieden omver en maakte ook daarna iedereen het hoofd gek."

Volgens Inan zit dat gemene niet in Farioli en de meeste Ajacieden. "Maar als er één speler is die heel ver gaat voor de overwinning, is dat Weghorst wel. Ajax nodigde de pers vrijdag niet meer uit, maar kan nog wel iets opnemen en op de eigen kanalen uitzenden in een poging wat twijfel en verwarring te zaaien bij PSV", benadrukt de journalist.

"Weghorst is immers een soort waarzegger geworden. Hoe vaak wist hij vooraf al niet dat hij tijdens zijn invalbeurt zou scoren? Bij de EK-aftrap tegen Polen, zijn entree voor Ajax. Nou, de laatste strohalm voor zijn eerste titel is dan ook een uitgelezen kans om met Ajax TV zijn glazen bol erbij te pakken en te voorspellen dat PSV bezwijkt onder de druk."

"Tot slot voorspelt de Jomanda van Ajax ook nog even een rode kaart. Voor Malik Tillman. Al is het maar om de beste speler het bloedstollende titelduel voorzichtiger te laten spelen", aldus Inan.