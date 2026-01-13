Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

Ajax volgen terwijl je in Enschede woont: volgens Johan Inan is dat prima te doen. De Algemeen Dagblad-journalist, die sinds 2020 Ajax als clubwatcher volgt, vertelt bij 1Twente Voetbaltijd hoe zijn werk in de praktijk verloopt en hoe hij bij de club terechtkwam.

"Ik ben geboren en getogen in Enschede en ik woon hier nu al bijna veertig jaar. Ik volg Ajax nog steeds vanuit Enschede. Dat is eigenlijk heel goed te combineren, omdat ik ook niet dagelijks in Amsterdam hoef te zijn."

De afstand vormt volgens Inan geen belemmering. "Ik denk dat het gemiddeld twee keer per week is dat ik die kant op moet. Dat werkt prima."

Inan werkte eerder als clubwatcher van meerdere clubs. "Het is een beetje ontstaan doordat ik andere clubs hier in de regio volgde. Ik heb een tijdje Go Ahead gevolgd, drie jaar PEC Zwolle."

In 2020 kwam de kans om Ajax te volgen. "Toen kreeg ik deze kans aangeboden van het AD, midden in corona, met de vraag of ik Ajax wilde volgen."

De keuze was snel gemaakt. "Ik heb natuurlijk heel moeilijk gedaan van: er moet financieel wel iets tegenover staan. Maar in mijn hoofd had ik allang al van: deze kans kan ik niet laten gaan."

De eerste periode bij Ajax viel samen met sportief succes. "Als je een kijkje wil in hoe het er in het topvoetbal aan toe gaat, daar heb ik een jaar of twee aan mogen proeven met Erik ten Hag." Daarna veranderde de club sterk. "En daarna werd het al snel richting amateurisme."

De hectiek rondom Ajax verklaart ook waarom Inan niet eerder bij Voetbaltijd aanschoof. "Dan is het crisis bij Ajax. Dan heb ik zoiets van: dat Voetbaltijd komt later wel, ik heb nu andere dingen aan mijn hoofd."

Hoe lang iemand clubwatcher blijft, hangt af van de redactie. "Dat hangt van de leidinggevende af. Als die vindt dat het tijd is om de boel op te frissen, kan hij na drie jaar zeggen: nu is het tijd voor een wissel."

Volgens Inan is die roulatie belangrijk om scherp te blijven. "Het gevaar is natuurlijk dat je één wordt met trainers, spelers en directeuren en dat je je objectieve kijk verliest."

Objectiviteit blijft voor hem namelijk leidend. "Op het moment dat het minder gaat, moet je er ook rekening mee houden dat ik daar kritische stukken over ga schrijven."

Werken vanuit Enschede ziet hij niet als nadeel. "Je bent vooral afhankelijk van je contacten en je netwerk." Daarbij helpt het dat Ajax minder vaste persmomenten heeft. "Bij Ajax hebben ze een paar jaar geleden gezegd: we zien de noodzaak van wekelijkse persmomenten niet meer."

In de praktijk blijft het werk overzichtelijk. "Ik denk dat ik gemiddeld twee keer per week richting Amsterdam rij. Dat is vooralsnog prima te doen."