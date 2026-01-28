Johan Inan doet boekje open: "Hij komt uit de koker van Beuker"

Johan Inan is benieuwd wat er komende week nog gaat gebeuren qua (mogelijke) transfers bij Ajax. De verslaggever van het Algemeen Dagblad weet dat de club uit Amsterdam als doel heeft om Feyenoord dit seizoen nog in te halen op de ranglijst.

"Dat zou Jordi Cruijff heel erg helpen om een nieuwe selectie te boetseren. Maar ik heb niet het gevoel dat het nu een rol speelt", legt hij uit in de AD Voetbalpodcast. "Als je op de namen afgaat - die door de media worden genoemd - dan kun je die indruk wel krijgen. Maar als je kijkt wat er netto is verkocht en gekocht, krijg je de indruk dat Ajax op transfergebied helemaal niet vol gas geeft met het oog op plek twee", constateert Inan.

"Er zijn geen miljoenen uitgegeven aan nieuwe spelers. Tomiyasu kwam (transfervrij, red.) in december en Ajax gaat er nog steeds van uit dat Zinchenko komt. Verder is er nog helemaal geen geld uitgegeven", vervolgt hij. "In dat opzicht heb ik niet de indruk dat Ajax vol vaart zet op plek twee. Als je afgaat op de namen in de media, is dat wel het geval", aldus Inan, die het opvallend vond dat Leon Bailey in verband werd gebracht met een overstap naar Ajax.

"Hij komt uit de koker van Beuker. Ik heb de indruk dat Beuker sowieso voor heel ambitieuze namen gaat die het goed doen bij de achterban, maar waarvan bleek dat de helft tot dusver niet haalbaar is. Bailey is ook zo'n voorbeeld", legt hij uit. "Hij is ingevallen voor Aston Villa en blijkt nu niet meer haalbaar, omdat hij dit seizoen al voor twee clubs heeft gespeeld", aldus Inan, die weet dat Jordi Cruijff een voorstander was van de komst van Carlos Vicente. "Dat hebben we bevestigd vanuit de directie. Er is mee gesproken en er is vol op ingezet", verklapt hij.