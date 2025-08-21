Johan Inan: "Hij mag kiezen: Jong Ajax of wederom laten verhuren"

Gerald Alders komt dit seizoen niet in aanmerking voor speelminuten bij het eerste elftal van Ajax. De rechtsback, die momenteel bij Jong Ajax op het middenveld speelt, heeft twee opties gekregen van de Amsterdamse club.

"Van de jonkies mag rechtsback Gerald Alders kiezen: spelen bij Jong Ajax of wederom laten verhuren", schrijft Ajax-watcher Johan Inan in een analyse voor het Algemeen Dagblad.

Alders werd het afgelopen half jaar door Ajax verhuurd aan FC Twente, maar hij kende geen gelukkige periode in Enschede. De twintigjarige vleugelverdediger raakte al snel geblesseerd en miste een groot deel van de tweede seizoenshelft. Uiteindelijk mocht hij driemaal invallen bij de Tukkers.

Bij Ajax behoort Alders niet tot de eerste selectie. De geboren Amsterdammer was de afgelopen twee duels aanvoerder van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In de laatste wedstrijd tegen Jong AZ gaf hij een assist als defensieve middenvelder.