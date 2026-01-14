Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

Het gaat momenteel 'redelijk' bij Ajax, zo stelt clubwatcher Johan Inan. De journalist van het Algemeen Dagblad denkt wel dat de komende maanden spannend gaan worden bij de Amsterdamse club op bestuurlijk vlak.

"Het is wachten op groen licht dat Jordi Cruijff de nieuwe td wordt. Dat is wel zeker. Dat wilden ze vorige week eigenlijk al bekend maken, maar ook Cruijff was slachtoffer van het winterweer", vertelt Inan aan tafel bij VoetbalTijd. "Die is nog in Spanje blijven hangen. Ik verwacht dat ze die deze week gaan presteren, met de mededeling dat hij vanaf begin februari gaat binnen."

De journalist gaat verder: "Dan neemt hij het stokje over van Alex Kroes. Dan wordt de grote vraag, naar het nieuwe seizoen toe, wie de nieuwe trainer wordt." Vervolgens valt de naam van Louis van Gaal. "De rol van Van Gaal is is dat hij adviseur is van de RvC. Hij zei: Ze doen niet wat ik zeg. We moeten afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen en of Louis van Gaal nog als adviseur wil fungeren, hoe dat gaat marcheren tussen hem en Cruijff."

"Beuker is er op voorspraak van Louis van Gaal neergezet. Dat gaat heel interessant worden in de loop van dit seizoen. Kunnen Jordi Cruijff en Marijn Beuker samenwerken? En ziet Louis van Gaal allemaal nog zitten?", vraagt Inan zich hardop af.