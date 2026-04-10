Johan Inan legt vinger op zere plek bij Ajax: "Brokkenpiloten"

Johan Inan heeft op de website van het AD een kritische analyse geschreven over het aankoopbeleid van Ajax. De verslaggever ziet dat er in de afgelopen jaren ontzettend veel (dure) spelers mislukt zijn bij de club uit Amsterdam.

"Dat een slechte aankoop lang niet altijd een kwestie van talent maar van onvoldoende tactische afstemming is, bewezen spelers als Calvin Bassey, Chico Conceiçao en Georges Mikautadze wel", schrijft hij. "Zij verlieten Ajax binnen een jaar, waarna ze schitterden in topcompetities", aldus Inan.

"Bij Ajax klaagde Steijn over het solistische aankoopbeleid van Mislintat en was Farioli lang niet altijd happy met de aankopen van Kroes en Beuker", blikt hij terug. "De Italiaan drong aan op meer inhoud en body. De directie zocht het na zijn vertrek niet in fysiek sterke, maar vooral technisch vaardige spelers. Wat die jaren van mismanagement ook hebben bewezen, is dat een trainer met een juiste inschatting van de selectie het aantal misperen kan beperken", stelt Inan.