Johan Inan legt vinger op zere plek bij Ajax: "Brokkenpiloten"
Johan Inan heeft op de website van het AD een kritische analyse geschreven over het aankoopbeleid van Ajax. De verslaggever ziet dat er in de afgelopen jaren ontzettend veel (dure) spelers mislukt zijn bij de club uit Amsterdam.
"Dat een slechte aankoop lang niet altijd een kwestie van talent maar van onvoldoende tactische afstemming is, bewezen spelers als Calvin Bassey, Chico Conceiçao en Georges Mikautadze wel", schrijft hij. "Zij verlieten Ajax binnen een jaar, waarna ze schitterden in topcompetities", aldus Inan.
"Bij Ajax klaagde Steijn over het solistische aankoopbeleid van Mislintat en was Farioli lang niet altijd happy met de aankopen van Kroes en Beuker", blikt hij terug. "De Italiaan drong aan op meer inhoud en body. De directie zocht het na zijn vertrek niet in fysiek sterke, maar vooral technisch vaardige spelers. Wat die jaren van mismanagement ook hebben bewezen, is dat een trainer met een juiste inschatting van de selectie het aantal misperen kan beperken", stelt Inan.
"Onder Farioli viel geen van de recente aankopen door de mand", constateert hij. "Edvardsen, die nu amper nog speelt, rendeerde. Weghorst en Klaassen waren goudhaantjes. En Josip Sutalo en Anton Gaaei, onder Steijn nog brokkenpiloten, plots geslaagde aankopen leken. Ajax haalde afgelopen zomer ternauwernood vier spelers van meer dan 10 miljoen euro. Drie trainers kregen hen, mede door blessures, niet aan de praat", beseft Inan.
"Heeft Ajax dan wel een scouting? Die werd bij de ene speler meer geraadpleegd dan bij de ander. De synergie ontbreekt daar al langer", weet hij. "Huntelaar en Hamstra lieten zich flankeren door de zaakwaarnemer van Alfred Schreuder en Dusan Tadic. Sven Mislintat raadpleegde vertrouweling Uli Schier graag. Jordi Cruijff zweert nu bij de Spaanse scout Joël Lara", besluit Inan over de huidige technisch directeur van Ajax.
Johan Inan legt vinger op zere plek bij Ajax: "Brokkenpiloten"
