Johan Inan noemt zes Ajax-talenten: "Een gigantische metamorfose"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Johan Inan verwacht dat er veel gaat gebeuren bij de club uit Amsterdam. De verslaggever verwacht dat veel grote talenten een kans kan krijgen door de aanstaande 'leegloop' in de zomer.

"Kan de nieuwe trainer dan straks een elftal aankopen verwelkomen? Daar hoeft hij niet op te rekenen, want Ajax is niet van plan om alle vertrekkers extern op te vangen", schrijft hij op de website van het Algemeen Dagblad. "De club wil meer ruimte maken voor jeugd, waarvoor Farioli het in de meeste gevallen weer te vroeg vond", aldus Inan, die zes talenten ziet.

"Het is de bedoeling dat vanaf 26 juni beloften de selectie aan de onderkant, van pak ‘m beet plek 18 tot en met 25, gaan opvullen", weet hij. "De talentvolle Aaron Bouwman, Lucas Jetten, Sean Steur, Rayane Bounida, Jan Faberski en Don-Angelo Konadu krijgen, mits hun nieuwe coach er niet tussen gaat liggen, de kans om zich van daar verder omhoog te werken in de pikorde. Zo krijgt niet alleen de staf een nieuw gezicht. Ook de selectie zal deze zomer een gigantische metamorfose ondergaan", voorspelt Inan.