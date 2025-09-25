Johan Inan onthult: "Ajax kan tegen NAC niet beschikken over hem"

Ajax neemt het zaterdagmiddag in de Johan Cruijff Arena op tegen NAC Breda, maar trainer John Heitinga heeft zijn selectie niet op volle oorlogssterkte. De grote vraag is wie er in de spits zal beginnen bij de club uit Amsterdam.

"Ajax kan in het thuisduel met NAC niet beschikken over Kasper Dolberg", laat clubwatcher Johan Inan weten op de website van het AD. "De aankoop heeft nog te veel last van een buikwandblessure. Achter de naam van de andere spits, Wout Weghorst, staat nog een vraagteken", constateert hij.

"De kans bestaat dat Gloukh zaterdag tegen NAC opnieuw als valse nummer 9 zal fungeren", vervolgt Inan. "Trainer John Heitinga weet nog niet of hij over spits Weghorst, die hij voor de topper tegen PSV zag afhaken met enkelklachten, kan beschikken. Hij vormt een twijfelgeval", besluit de verslaggever.