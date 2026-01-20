Johan Inan onthult details over Ajax-transfers: "Transfervrij"

Ajax gaat zich op korte termijn versterken met Oleksandr Zinchenko, zo weet Johan Inan te melden op de website van het AD . De verslaggever laat weten dat de 29-jarige linkspoot een contract voor een half jaar gaat tekenen bij de club uit Amsterdam.

"De transfer van Zinchenko liep even vertraging op omdat Nottingham Forest, dat de speler momenteel huurt, nog steggelde met Arsenal over de financiële voorwaarden van het voortijdig afbreken van de huurdeal", blikt hij terug. "Inmiddels hebben alle partijen een oplossing gevonden. Daarbij verandert de vorm van de deal hoogstwaarschijnlijk voor Ajax", constateert Inan.

"De uitkomst zal echter hetzelfde zijn, namelijk dat Zinchenko het seizoen afmaakt in Amsterdam. Daarna is de vleugelverdediger transfervrij. Ajax denkt met zowel Arsenal als Zinchenko spoedig tot een volledig akkoord te kunnen komen", vervolgt hij. "De linkspoot is komende zomer transfervrij en zou dan voor meerdere jaren vastgelegd kunnen worden als de samenwerking bevalt", aldus Inan.

De clubwatcher heeft ook nog een nieuwtje over een deal die (waarschijnlijk) niet doorgaat. "Eerder leek Ajax in JP Chermont nog een rechtsback naar Amsterdam te halen. Door de naam van de 20-jarige Braziliaan, die zijn wedstrijden aanvankelijk met Jong Ajax zou moeten spelen, is inmiddels met potlood een streep gezet", verklapt hij. "Nieuwbakken technisch directeur Jordi Cruijff geeft eerst de voorkeur aan directe versterkingen. Ajax heeft genoeg opties rechts achterin", besluit Inan over de selectie van trainer Fred Grim.