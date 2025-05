Johan Inan onthult: "Die wens legde Farioli bij de directie neer"

"De trainer vindt al langer dat de selectie fysiek en power ontbeert om tegenstanders negentig minuten lang te overrompelen", schrijft hij in zijn analyse. "In zijn ogen vergt dat dus ook een andere manier van scouten, waar Ajax juist sneller naar technisch en tactisch begaafde spelers speurt", aldus Inan.

"Spelers die de fysieke voorwaarden in zijn ogen wel hebben, Hato, Brobbey en Taylor, nam hij apart met de vraag of zij bereid waren hun vertrekwens op te offeren", verklapt hij. "Die wens legde hij ook meerdere malen bij de directie neer. Niet alleen bij Kroes en Beuker. Ook aan algemeen directeur Geelen liet Farioli weten wat in zijn ogen aan de scouting en verkoopbeleid van de club mankeerde", weet Inan.

"Om komend seizoen ook een goed figuur in de Champions League te kunnen slaan en het publiek meer te amuseren, moest de bezetting of de koers in zijn ogen worden aangepast", vervolgt hij. "Zo wilde Farioli dat Ajax niet alleen de sterkhouders aan hun contract hield, maar ook de markt zoveel mogelijk gebruikte om het fundament te verstevigen", constateert Inan.

"Om dat concreet te maken: waar Ajax op één extra vleugelspits spits mikt en Jan Faberski aan de selectie wil toevoegen, hoopt Farioli juist op meerdere versterkingen voor de flanken om door te selecteren", onthult hij. "De directie is dan ook van mening dat de verwachtingen van Farioli niet overeenkomen met de realiteit van Ajax. De bezuinigende club ontkomt er niet aan een paar sterkhouders te verkopen. En dat weet Farioli niet sinds deze week. Dat weet de jonge Italiaan al maanden", besluit Inan.