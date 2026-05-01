Johan Inan onthult: "Jordi Cruijff wil hem het liefst behouden"

Mika Godts mag zich verheugen in de belangstelling van FC Barcelona, Manchester United, Chelsea en Arsenal. Daarnaast zitten ook clubs als Newcastle United, RB Leipzig en VfB Stuttgart op het vinkentouw, zo weet Johan Inan te melden op de website van het AD .

De verslaggever is benieuwd hoeveel de aanvaller van Ajax uiteindelijk op zal leveren. "Godts is 20 jaar en dat maakt hem zeer interessant voor Europese topclubs", schrijft hij. "Vooral in Engeland besteden clubs hun vele miljoenen steeds meer aan jonkies. En omdat ie nog jong is, geeft hij de club genoeg tijd en opties om een doorbraak te regisseren", aldus Inan, die vol lof is over de vleugelaanvaller uit België.

"Clubs zien dat Godts de meeste kansen creëert, de meeste meters met bal aflegt en het hoogste rendement (16 goals en 11 assists) noteert van alle eredivisiespelers. Toch ontbreekt ook nog iets cruciaals", vervolgt hij. "Scouts willen tegen PSV zien hoe hij onder hoge weerstand presteert. Die cijfers spreken nog niet in Godts’ voordeel. Vorig seizoen besliste hij de topper tegen PSV, als invaller. Dit seizoen kwam hij in zes duels met PSV, Feyenoord en AZ niet verder dan één assist. Tegen FC Twente en NEC was hij wel op schot. Champions League? Eén schamele assist in acht wedstrijden", constateert Inan.