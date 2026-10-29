Johan Inan onthult transferwens van Michel: "Het droomscenario"

Jordi Cruijff is achter de schermen ongetwijfeld alweer bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Johan Inan is benieuwd wat er in 2027 allemaal gaat gebeuren bij de club uit Amsterdam. De verslaggever van het AD heeft een duidelijk advies voor de technisch directeur van Ajax.

"Ik zou naar de flanken kijken. Daar vind ik dat Ajax vooralsnog niet echt houvast heeft", legt hij uit in de AD Voetbalpodcast. "Het grappige bij Ajax is dat er door de jaren heen verschillende spelers zijn gehaald voor de backposities, maar ook voor de vleugels. Eigenlijk is dat allemaal niet voldoende gebleken", stelt Inan.

"De linksbuitenpositie is misschien wel de plek die Ajax het beste kan versterken", vervolgt hij. "Er was eerst natuurlijk het drama met Kamaldeen Sulemana, die op de laatste dag van de transferperiode werd misgelopen, omdat hij te laat werd ingeschreven. Ajax heeft nu Adingra gehuurd van Sunderland", aldus Inan.