Johan Inan over 'primeur' bij Ajax: "Een serieuze tip ontvangen"

"Op een strandbedje in Boracay, één van de 7641 eilanden van de Filipijnen, pakte ik mijn telefoon er eens bij", blikt hij terug. "Naast de vele foto’s en video’s van de bruiloft die vrienden en familie nog in groepsapps deelden, had ik een serieuze tip ontvangen: ‘Ik hoor dat Ajax Weghorst gaat halen.’ Daar zat ik dan, tijdens mijn huwelijksreis met een gouden tip die als een bom kon inslaan. Wat doe je dan? Compleet negeren en nog een kokosnoot bestellen? Doorspelen naar een collega die minder bij Ajax thuis is? Of zelf even oppakken, aangezien ik de juiste contacten had om het bevestigd te krijgen?"

"Ik koos voor het laatste, omdat ik deze primeur niet ergens anders wilde tegenkomen", legt Inan uit de website van het AD. "Ik stond op, pleegde een paar belletjes en kreeg bevestigd dat Ajax inmiddels de eerste gesprekken had gevoerd met de international, die juist op weg leek naar FC Twente. Vanaf mijn strandbed begon ik te tikken op mijn telefoon. Voldaan nipte ik van een cocktail toen het stukkie online stond. Mijn vrouw? Die keek me tijdens de belletjes al scheef aan. Arme meid was nog niet getrouwd of ze had al spijt", besluit de journalist uit Enschede over zijn huwelijk.