Johan Inan over transfer van Ajax: "Dat is allemaal bullshit"
Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. Johan Inan ziet dat de technisch directeur behoorlijk met geld aan het strooien is, hoewel hij met Sean Steur ook al een grote uitgaande transfer heeft gedaan.
De Ajax-watcher wil overigens nog wel iets kwijt over het vertrek va de talentvolle middenvelder. "Ik heb over Steur zoveel onzin voorbij horen komen", blikt hij terug in de AD Voetbalpodcast. "Dat zijn vader zijn zaakwaarnemer is, dat zijn vader op de miljoenen uit is en dat zijn vader een basisplaats heeft geëist voor zijn zoon. Dat is allemaal bullshit. Rond die transfer is zoveel onzin verkondigd", constateert Inan.
De verslaggever is overigens wel onder de indruk van de opvolger van Alex Kroes. "Het verschil met Kroes: Cruijff gaat solistischer te werk", stelt hij. "Hij schakelt vooral met Joël Lara en hij legt verantwoording af aan financieel directeur Shashi Baboeram Panday en RvC-lid Edo Ophof. Kroes betrok iedereen erbij. Hij wilde niets op eigen houtje doen. Het verhaal gaat dat Jordi niet naar de scouts heeft omgekeken", onthult Inan.
"Kroes was veel meer bezig met duurzaam financieel beleid en het gezond maken van Ajax", legt hij uit. "Cruijff, en daar is hij open over en dat siert hem, wil niet drie jaar bouwen. Hij wil meteen iets neerzetten. Daar doet hij echt alles aan", besluit Inan.
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