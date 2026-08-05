Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Johan Inan over transfer van Ajax: "Dat is allemaal bullshit"

Niek
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. Johan Inan ziet dat de technisch directeur behoorlijk met geld aan het strooien is, hoewel hij met Sean Steur ook al een grote uitgaande transfer heeft gedaan. 

De Ajax-watcher wil overigens nog wel iets kwijt over het vertrek va de talentvolle middenvelder. "Ik heb over Steur zoveel onzin voorbij horen komen", blikt hij terug in de AD Voetbalpodcast. "Dat zijn vader zijn zaakwaarnemer is, dat zijn vader op de miljoenen uit is en dat zijn vader een basisplaats heeft geëist voor zijn zoon. Dat is allemaal bullshit. Rond die transfer is zoveel onzin verkondigd", constateert Inan. 

De verslaggever is overigens wel onder de indruk van de opvolger van Alex Kroes. "Het verschil met Kroes: Cruijff gaat solistischer te werk", stelt hij. "Hij schakelt vooral met Joël Lara en hij legt verantwoording af aan financieel directeur Shashi Baboeram Panday en RvC-lid Edo Ophof. Kroes betrok iedereen erbij. Hij wilde niets op eigen houtje doen. Het verhaal gaat dat Jordi niet naar de scouts heeft omgekeken", onthult Inan.

"Kroes was veel meer bezig met duurzaam financieel beleid en het gezond maken van Ajax", legt hij uit. "Cruijff, en daar is hij open over en dat siert hem, wil niet drie jaar bouwen. Hij wil meteen iets neerzetten. Daar doet hij echt alles aan", besluit Inan. 

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws