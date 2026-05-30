2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Johan Inan tipt Jordi Cruijff: "Feyenoord als voorbeeld nemen"

Niek
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. Johan Inan is benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren bij de club uit Amsterdam en de verslaggever van het AD wijst ook naar de situatie van Oscar Gloukh. 

"Hij is te duur voor de bank. Als Cruijff ruimte moet en wil scheppen, kan hij ook besluiten hem te verkopen", schrijft hij op de site van het AD. "Dat kan eigen talenten als Rayane Bounida en Sean Steur meer speeltijd opleveren en daardoor kan het kapitaal van Ajax op het veld weer groeien. Bounida en Steur hebben fysiek nog een wereld te winnen", constateert Inan.

"Oud-trainer Farioli vond dat Ajax niet eens kon wedijveren in de Europa League", blikt hij terug. "Om Champions League-proof te worden, mikte hij op spelers met lengte, duelkracht en loopvermogen. Ajax zocht het na zijn vertrek vooral in techniek. Het groeide, afgaande op de nationale en internationale resultaten en het verval in wedstrijden, eerder richting de Conference League", aldus Inan, die Feyenoord vervolgens als 'voorbeeld' noemt. 

"Aan de rand van het ravijn groeien de mooiste bloemen", vervolgt hij. "Ajax moet weer lelijke Europese wedstrijden winnen om de grote te mogen spelen. Wat dat betreft kan het de aartsrivaal als voorbeeld nemen. De Conference League leek voor Feyenoord in 2021 aanvankelijk nog een pijniging, tot in het eerste jaar onder Arne Slot de voorrondes werden overleefd, het spel almaar beter werd, de teamspirit groeide en zelfs de finale werd gehaald. Het bleek de opmaat naar meer. Een jaar na de verloren finale tegen AS Roma in Albanië kroonde Feyenoord zich alweer tot landskampioen", besluit Inan. 

Justin Kluivert

'Kluivert krijgt sneer na piemel-video': "Helemaal niet slim"

Rafael van der Vaart

Van der Vaart in tranen op tribune: "Zag hem alleen maar huilen"

Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

