Johan Inan tipt Jordi Cruijff: "Feyenoord als voorbeeld nemen"

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. Johan Inan is benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren bij de club uit Amsterdam en de verslaggever van het AD wijst ook naar de situatie van Oscar Gloukh.

"Hij is te duur voor de bank. Als Cruijff ruimte moet en wil scheppen, kan hij ook besluiten hem te verkopen", schrijft hij op de site van het AD. "Dat kan eigen talenten als Rayane Bounida en Sean Steur meer speeltijd opleveren en daardoor kan het kapitaal van Ajax op het veld weer groeien. Bounida en Steur hebben fysiek nog een wereld te winnen", constateert Inan.

"Oud-trainer Farioli vond dat Ajax niet eens kon wedijveren in de Europa League", blikt hij terug. "Om Champions League-proof te worden, mikte hij op spelers met lengte, duelkracht en loopvermogen. Ajax zocht het na zijn vertrek vooral in techniek. Het groeide, afgaande op de nationale en internationale resultaten en het verval in wedstrijden, eerder richting de Conference League", aldus Inan, die Feyenoord vervolgens als 'voorbeeld' noemt.