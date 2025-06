Johan Inan weet meer over vertrek Vos: "Dan blijft hij achter"

Johan Inan heeft in de 'AD Voetbalpodcast' tekst en uitleg gegeven over het (aanstaande) vertrek van Dave Vos bij Ajax. De verslaggever weet dat de club uit Amsterdam aanvankelijk nog grote plannen had met de assistent van Francesco Farioli.

"Bij Ajax waren ze heel tevreden over Dave Vos. Het idee met hem was ook om hem voor de lange termijn klaar te stomen als hoofdtrainer”, stelt Inan in de AD Voetbalpodcast. "Alleen, wat er nu bij komt kijken is dat de hoofdtrainer vertrekt en met hem zullen ook de buitenlandse assistenten gaan. Dan blijft Vos achter, terwijl Heitinga de wens heeft om met een schone lei te beginnen", onthult hij.

"In hoeverre kan dat als er nog een oude assistent zit die ook nog veel dingen van de vorige staf meedraagt? Dat is een beetje het idee erachter", vervolgt de Ajax-watcher. "Dan kan Heitinga met een volledig frisse wind beginnen zoals ze dat een jaar eerder ook hebben gedaan toen Farioli hoofdtrainer werd", blikt Inan terug.