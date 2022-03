Geschreven door Idse Geurts 03 mrt 2022 om 10:03

Owen Wijndal ziet een overstap naar Ajax wel zitten. Dit meldt Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Personen rondom Wijndal hebben laten weten dat de linksback in Ajax een perfecte nieuwe club ziet.

“Ziet Wijndal de stap naar Ajax zelf wel zitten dan? Zeker, intimi van de international weten dat hij graag naar Ajax verkast, ook als een soort tussenstop naar de Europese top. Zijn glimlach als hij er het voorbije jaar vragen over kreeg, sprak ook vaak boekdelen”, stelt Inan. Volgens de Ajax-watcher past Wijndal ook perfect bij Ajax. “Ajax valt veel en graag aan. Onder Ten Hag is steeds duidelijker geworden dat het team daarbij afhankelijk is van moedige backs”. Wijndal is zo’n soort back vervolgt Inan. “Als Wijndal ergens in uitblinkt, is het wel zijn drive op de linkervleugel. Dit seizoen is hij de Eredivisie verdediger met de meeste assists op zijn naam (8), creëerden alleen Eli Dassa (Vitesse) en Mazraoui meer kansen uit open spel en moet hij alleen laatstgenoemde voor zich dulden als het gaat om het aantal balcontacten in vijandelijk gebied”.

Woensdagmiddag, voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen AZ, liet Erik ten Hag weten ook interesse in Wijndal te hebben. “Hij zit bij de selectie van het Nederlands elftal. Als je daar etaleert, heb je ook de kwaliteiten voor een topclub. Ja, hij staat al een tijdje op ons lijstje”, aldus de coach van Ajax.