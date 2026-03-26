Johan Inan wijst zwakste schakels aan bij Ajax: "Dieptepunt"

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Johan Inan is benieuwd wat er met de aflopende contracten gaat gebeuren. De verslaggever beseft sowieso dat het een drukke periode gaat worden voor de technisch directeur van de club uit Amsterdam.

"Weghorst beschikt over een aflopend contract. Het weerhield García er niet van om hem de voorkeur boven Kasper Dolberg te geven", blikt hij terug op de website van het AD. "Hij zag dat Weghorst een paar aardige aanvallen in de combinatie liet stranden. Ook zijn toekomst moet snel worden besloten. Ook de verbintenis van Takehiro Tomiyasu loopt na dit seizoen af", constateert Inan.

"De Japanner toont zich, met en zonder bal, een flinke upgrade. Wel moest de linksback met kramp van het veld. Aan de andere kant stond Lucas Rosa", vervolgt hij. "De sobere rechterverdediger bleef fier overeind tegen Sterling, maar aan de bal hield het wederom niet over, met een simpele breedtebal op Mika Godts die over de zijlijn ging als dieptepunt", aldus Inan.

"Zo weet Cruijff al dat hij op de backposities aan de slag moet. De zoektocht naar potentiële, nieuwe leiders is Cruijff inmiddels ook begonnen", verklapt hij. "Die behoefte kon niet worden gecamoufleerd in de zoveelste povere tweede helft van 2026. Net als het gebrek aan duelkracht. Mede daardoor slaagde Ajax er wederom niet in een opportunistische opponent van het doel te houden", besluit Inan.