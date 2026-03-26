Johan Inan wijst zwakste schakels aan bij Ajax: "Dieptepunt"
Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Johan Inan is benieuwd wat er met de aflopende contracten gaat gebeuren. De verslaggever beseft sowieso dat het een drukke periode gaat worden voor de technisch directeur van de club uit Amsterdam.
"Weghorst beschikt over een aflopend contract. Het weerhield García er niet van om hem de voorkeur boven Kasper Dolberg te geven", blikt hij terug op de website van het AD. "Hij zag dat Weghorst een paar aardige aanvallen in de combinatie liet stranden. Ook zijn toekomst moet snel worden besloten. Ook de verbintenis van Takehiro Tomiyasu loopt na dit seizoen af", constateert Inan.
"De Japanner toont zich, met en zonder bal, een flinke upgrade. Wel moest de linksback met kramp van het veld. Aan de andere kant stond Lucas Rosa", vervolgt hij. "De sobere rechterverdediger bleef fier overeind tegen Sterling, maar aan de bal hield het wederom niet over, met een simpele breedtebal op Mika Godts die over de zijlijn ging als dieptepunt", aldus Inan.
"Zo weet Cruijff al dat hij op de backposities aan de slag moet. De zoektocht naar potentiële, nieuwe leiders is Cruijff inmiddels ook begonnen", verklapt hij. "Die behoefte kon niet worden gecamoufleerd in de zoveelste povere tweede helft van 2026. Net als het gebrek aan duelkracht. Mede daardoor slaagde Ajax er wederom niet in een opportunistische opponent van het doel te houden", besluit Inan.
Vink: "Ik vind dat hij wel de voorkeur boven Steur moet hebben"
Oud-Ajacied dichtbij unieke prestatie: "Kan een legende worden"
Johan Inan wijst zwakste schakels aan bij Ajax: "Dieptepunt"
Weghorst uit vorm? "Ik vind hem de laatste tijd niet zo goed"
Gijp ziet wereldspeler: "Die is 84 keer zo goed als Mika Godts"
Dave Maasland vreest: "Dan heeft Ajax er een klein probleem bij"
Steur onthult: "Ik heb daar inderdaad met hem over gesproken"
Óscar García na Klassieker: "Ik vond het een goede wedstrijd"
Ten Cate: "Mijn moeder is nog nooit zo geïnteresseerd geweest"
'PSV gaat spoedig miljoenen neertellen voor oud-speler van Ajax'
Ajax deelt plannen Nieuwe Toekomst: "Moet visitekaartje worden"
Wilfred Genee onthult: "Hij kon alles zien in systeem van Ajax"
Bounida hakt knoop door en krijgt direct bijzondere uitnodiging
Willie Overtoom haalt uit naar Ajax: "Ze worden teveel gepamperd"
Spaan ziet 'groot verschil' Ajax en Feyenoord: "Meteen naar O19"
Van 't Schip waarschuwde Ajax al voor datalek: "Zou niet moeten"
"Real Madrid stelde alles in het werk om deze Ajacied te halen"
Mark Verkuijl voor het eerst weer in actie na overlijden vriendin
Cruijff 'geschrokken' van Ajax: "Hij zag het met lede ogen aan"
Perez kraakt Ajacied: "Hij had nul keer de bal in twintig minuten"
'Brobbey na sterk debuutseizoen al gelinkt aan stap omhoog'
Noa Lang over lelijke blessure: "Een vrouw sprong op en schreeuwde"
'Transferwaarde Kasper Dolberg daalt opnieuw met miljoenen'
Ajax bevestigt hack: Amsterdamse club doet meteen aangifte
Tomiyasu moet rentree uitstellen, Ajax-verdediger niet fit genoeg
Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"
Ajax slachtoffer van hack: zorgen om seizoenkaarten en stadionverboden
Van Gaal blijft na positief gesprek langer verbonden aan Ajax
Reiziger verklaart absentie Ajacied: "Hij is zeker in beeld"
Jeugdig Ajax speelt oefenwedstrijd tegen FC Volendam gelijk