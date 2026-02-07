Johan Inan zeer kritisch op Ajax: "Dat is uitgelopen op een sof"

Johan Inan vindt het kwalijk dat Ajax in de afgelopen transferperiode geen onbetwiste leider aan de selectie heeft toegevoegd. De Amsterdammers waren onder meer op zoek naar een ervaren controlerende middenvelder, maar slaagden er voor de tweede transferperiode op rij niet in die wens te vervullen.

In de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad is Inan duidelijk over de mislukte zoektocht. "De zoektocht naar een nummer zes is uitgelopen op een sof", stelt hij. "Het is een blamage dat je voor de tweede transferperiode op rij om diverse redenen – die ik heb omschreven in de eerdere podcast: het budget, verschillende profielen waar ze naar op zoek waren en andere prioriteiten – geen nieuwe nummer zes hebt gehaald."

Volgens Inan heeft Ajax wel spelers die die positie tijdelijk kunnen invullen. "Youri Regeer ontwikkelt zich daar goed, vind ik. Ko Itakura heeft laten zien dat hij daar kan spelen. Met Oleksandr Zinchenko krijg je er een optie bij voor wedstrijden waarin je het spel meer moet maken."

Toch zit de kern van het probleem voor Inan niet alleen in die specifieke positie. "Maar nog belangrijker vind ik dat Ajax een onbetwiste leider had moeten halen." Hij wijst daarbij op het verval dat hij na de winterstop ziet. "In de tweede helft zakt Ajax weg en ze hebben een paar zeker lijkende overwinningen bijna helemaal weggegeven. Dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat deze ploeg gebaat is bij een onbetwiste leider. Eentje die aanvoelt: ‘we gaan te ver terug’ of ‘blijf je taken uitvoeren’."

Inan sprak in de winterstop met Davy Klaassen en Steven Berghuis, die volgens hem hetzelfde probleem signaleren. "Zij benadrukten: er moet een nieuwe Henderson komen." Volgens Inan voelen zij dat er iemand ontbreekt die de groep bij elkaar houdt. "Zij voelen heel erg dat er een grotere leider moet komen aan wie zij zich kunnen optrekken om samen een soort front te vormen. Dan zorg je dat die tactische discipline wordt bewaakt, de inzet altijd in orde is en de taken worden uitgevoerd."

Ook de hiërarchie binnen de selectie baart Inan zorgen. Hij verwijst naar een moment waarin Mika Godts teamgenoten verbaal corrigeerde. "Als je je hiërarchie in orde hebt, zal je zo’n jongen dat minder snel in zijn hoofd zien halen."

Volgens Inan is het opnieuw een gemiste kans geweest. "Het is weer een grote gemiste kans om een leider binnen te halen en dat gapende gat in de hiërarchie een beetje te dichten." Tegelijkertijd benadrukt Inan dat het probleem niet uitsluitend bij het vertrek van Jordan Henderson ligt. "Er zijn zoveel potentiële leiders bij Ajax vertrokken en dat gat moet nu gedicht worden."

Ondanks zijn kritiek ziet Inan ook positieve ontwikkelingen. "Na de thuisnederlaag tegen Excelsior is Ajax beter gaan voetballen en is er meer structuur. Zinchenko en Tomiyasu zijn flinke upgrades op de backposities."

Volgens hem is plek twee nog altijd haalbaar. "De strijd om plek twee is niet verloren. Het zal nog behelpen worden, maar het is niet onmogelijk. De selectie is sterker dan voor de winterstop. Met deze selectie moet Ajax in staat zijn om tweede te worden."