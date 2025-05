John Bes reageert: "Zij blijven in hun hart stiekem voor Ajax"

John Bes heeft het nog altijd uitstekend naar zijn zin bij Almere City. De nummer 17 van de Eredivisie heeft in de komende wedstrijden een wonder nodig om niet te degraderen, maar de algemeen directeur blijft optimistisch en denkt zelfs aan uitbreiding van het stadion.

"Ooit gehoord van het DIDAM-arrest… nee? Ik eerst ook niet", vertelt hij op de website van het Algemeen Dagblad. "Kijk, de vergunning voor de uitbouwplannen hebben wij inmiddels binnen, maar het punt is: het kost allemaal heel veel tijd. En onze eigenaar (vastgoedbedrijf Kroonenberg Groep) is heel duidelijk: zolang zij niet alle toestemmingen van de gemeente hebben verkregen en overeenkomsten zijn nog niet getekend gaan zij geen definitieve opdracht geven."

Bes beseft dat de club met Lesley Bamberger, directeur van de Kroonenberg Groep, één van de rijkste eigenaren in de Eredivisie heeft. "Hij is er elke wedstrijd, en houdt van de club, maar hij kijkt er ook zakelijk naar. Dat betekent dat we in rust stap voor stap bouwen. Wat ik ook mooi vind", benadrukt hij. "In plaats dat we een club zijn van een vastgoedmiljardair die de Champions League in wil, proberen we samen deze club van, voor en door de stad te maken", aldus Bes.

De bestuurder ziet dat Almere City leeft in Flevoland en omstreken. "Bij onze harde kern, waar veel jonge mensen staan, zie ik steeds meer city pride", vervolgt hij enthousiast. "Terwijl hun ouders vaak nog Amsterdammers zijn die in hun hart stiekem voor Ajax blijven, is dat bij hun kinderen andersom. Die zetten zich af tegen hun ouders en zijn hardcore Almere. Daar kan ik van genieten, nog steeds", besluit Bes enthousiast.