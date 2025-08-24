John Heitinga aangedaan door dood van Lisa: “Geen woorden voor”

Ajax-trainer John Heitinga heeft bij ESPN zichtbaar aangedaan gereageerd op de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa, die vlak bij de Johan Cruijff Arena om het leven werd gebracht.

"Wij worden er de afgelopen dagen ook mee geconfronteerd. Politie, linten… eigenlijk geen woorden voor, Hans", aldus Heitinga tegenover verslaggever Hans Kraay jr.

De trainer betuigde zijn medeleven richting de nabestaanden. "De eerste gedachten gaan uit naar hen. Zij krijgen Lisa er niet mee terug. Wij proberen bij Ajax in de zeventiende minuut in ieder geval iets richting de familie te doen."

Ook ESPN-analist Bram van Polen sprak zijn afschuw uit over het tragische incident. "Je wordt er zo naar van als je eraan denkt. Het houdt me bezig. Het is zo verschrikkelijk. Ik kan er met mijn kop niet bij dat je dat een ander mens aan kan doen. In- en in triest."