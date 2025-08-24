Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
John Heitinga aangedaan door dood van Lisa: “Geen woorden voor”

Gijs Kila
bron: ESPN
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax-trainer John Heitinga heeft bij ESPN zichtbaar aangedaan gereageerd op de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa, die vlak bij de Johan Cruijff Arena om het leven werd gebracht.

"Wij worden er de afgelopen dagen ook mee geconfronteerd. Politie, linten… eigenlijk geen woorden voor, Hans", aldus Heitinga tegenover verslaggever Hans Kraay jr.

De trainer betuigde zijn medeleven richting de nabestaanden. "De eerste gedachten gaan uit naar hen. Zij krijgen Lisa er niet mee terug. Wij proberen bij Ajax in de zeventiende minuut in ieder geval iets richting de familie te doen."

Ook ESPN-analist Bram van Polen sprak zijn afschuw uit over het tragische incident. "Je wordt er zo naar van als je eraan denkt. Het houdt me bezig. Het is zo verschrikkelijk. Ik kan er met mijn kop niet bij dat je dat een ander mens aan kan doen. In- en in triest."

Kian Fitz-Jim

Toekomst Ajacied onzeker: "Ik mag verhuurd of verkocht worden"

Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Ajax mist veel kansen maar verslaat in eigen huis Heracles Almelo

Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
