'Heitinga bedankt gelijk voor opmerkelijk Aziatisch avontuur'

John Heitinga zit sinds zijn ontslag bij Ajax zonder club. De sportieve malaise bij de Amsterdamse club kwam hem destijds duur te staan. Toch is er recent weer interesse getoond in de oud-verdediger van onder meer Oranje.

Volgens meerdere bronnen heeft de voetbalbond van Indonesië Heitinga benaderd om te vragen of hij open zou staan voor het bondscoachschap. Heitinga heeft daar op dit moment echter voor nu voor bedankt. Mogelijk blijft de deur in de toekomst nog op een kier.

Dat melden diverse bronnen aan SoccerNews. Heitinga stond bij Indonesië op de lijst als mogelijke opvolger van Patrick Kluivert, die werd ontslagen na het mislopen van plaatsing voor het WK 2026. Assistenten Alex Pastoor en Denny Landzaat verlieten Kluivert tegelijk.

De geruchten rondom Heitinga en Indonesië begonnen nadat de Nederlander de voetbalbond en de bondspresident van het land op Instagram ging volgen. Voor een samenwerking lijkt het echter op dit moment nog niet te komen.