Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
John Heitinga beseft ook: "Het zijn intensieve weken geweest"

Arthur
bron: Ajax
John Heitinga baalt
John Heitinga baalt Foto: © BSR Agency

Na een week pauze vanwege de interlandbreak hervat Ajax aankomend weekend de Eredivisie met een zware wedstrijd tegen AZ. Een belangrijk duel, niet alleen in de strijd om Europees voetbal, maar ook voor de positie van trainer John Heitinga, die onder druk staat na een wisselvallige periode.

De oefenmeester sprak deze week met het officiële kanaal van de club en blikte vooruit op de cruciale weken die eraan komen. Daarbij wees hij op de intensiteit van het programma en het belang van mentale weerbaarheid: "Het is nu even afwachten hoe iedereen terugkomt van de interlands die ze hebben gespeeld," aldus Heitinga. "Het zijn intensieve weken geweest en niet altijd met de gewenste resultaten. Wat wel belangrijk is, is dat we een strijdlustig en veerkrachtig Ajax hebben gezien. We hebben goede en mindere momenten gehad in wedstrijden. Daar moeten we heel hard aan werken."

De mentaliteit binnen de selectie is volgens Heitinga niet het grootste probleem. Toch ziet hij duidelijke werkpunten richting het slot van de competitie. "Het is nog te wisselvallig. Dat is misschien ook het proces waar we met de club in zitten. Dat kost ook wat tijd. Het belangrijkste, voor het blok dat er nu aankomt, is dat we meer stabiliteit in de ploeg gaan krijgen."

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
