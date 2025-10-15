Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
John Heitinga blij met aanwinst: "Een hele goede versterking"

Max
bron: Ajax
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga is blij met de aanstelling van Fred Grim. De voormalig doelman was actief in de jeugd van Ajax, maar gaat nu naast Heitinga op de bank zitten bij het eerste elftal. 

Grim moet de staf van meer ervaring voorzien. “Hij is een hele goede aanvulling en een hele goede versterking”, vertelt hij aan de clubkanalen van Ajax. “Ik ken Fred al wat langer en ik heb nog met hem gespeeld. Ik weet hoe zijn karakter is en ik denk dat het een goede aanvulling is voor onze staf. Het is iemand die goede veldtrainingen geeft en ervaring heeft.”

Heitinga zag dat Ajax de eerste wedstrijden van het seizoen te wisselvallig was. “Dat is het proces waar we als club inzitten. Dat kost tijd, maar het belangrijkste, met het blok dat komt, is dat we meer stabiliteit in de ploeg gaan krijgen", legt hij uit. 

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
