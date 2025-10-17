John Heitinga blij met Ajax-bestuurder: "Ik voel het vertrouwen"

John Heitinga is blij met de publieke steun die technisch directeur Alex Kroes hem onlangs gaf. In aanloop naar het duel met AZ liet de trainer van Ajax zich vrijdag positief uit over de samenwerking met Kroes en het vertrouwen dat hij voelt binnen de club.

"Het vertrouwen naar mij toe voel ik", zei Heitinga op de persconferentie. "Ik heb alle vertrouwen in de spelersgroep. En hij ook, want we hebben die groep samen samengesteld."

Kroes gaf eerder in een interview met Ajax Life aan dat hij realistisch was over de zware Champions League-duels met Internazionale en Olympique Marseille. "Ik denk dat hij in het interview vooral duidelijk wil maken wat bij Ajax de realiteit is", aldus Heitinga. "Dat een aantal ploegen in de Champions League een maatje te groot is. Maar het vertrouwen is er."

Op de vraag of Kroes ook persoonlijk aan hem heeft laten weten dat hij zijn lot aan dat van de trainer verbindt, reageerde Heitinga: "Volgens mij zitten wij in hetzelfde schuitje met elkaar. Uiteindelijk moet een club altijd kijken wat het beste voor een club is. Ik voel de samenwerking met een td die achter me staat. We willen het beste voor de club. Een trainer kan alleen succesvol zijn als er een sterke technisch directeur achter hem staat."