'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
John Heitinga eerlijk over spitspositie: "Hij kent zijn rol"

Max
bron: ESPN
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst was de eerste vier wedstrijden van het seizoen drie keer trefzeker. De spits heeft er met Kasper Dolberg echter een geduchte concurrent bij gekregen. 

John Heitinga belde na het aantrekken van Dolberg met Weghorst, zo vertelt hij vrijdagochtend op de persconferentie. "Wout kent zijn rol en weet ook hoe ik over hem denk. Ze moeten allebei gas gaan geven en elkaar beter gaan maken", aldus de oefenmeester. "Ik verwacht van hen veel goals. Die concurrentiestrijd is mooi en gezond."

De hoofdtrainer van Ajax wil niet verklappen wie er zaterdag tegen PEC Zwolle in de basis staat en spreekt ook niet van 'een eerste spits'. "Kasper en Wout zijn beiden spits van Ajax. Beiden zullen spelen", verzekert Heitinga. "Dat hangt ook van de prestaties af. Ze weten waar ze aan toe zijn."

