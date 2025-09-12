John Heitinga eerlijk over spitspositie: "Hij kent zijn rol"

Wout Weghorst was de eerste vier wedstrijden van het seizoen drie keer trefzeker. De spits heeft er met Kasper Dolberg echter een geduchte concurrent bij gekregen.

John Heitinga belde na het aantrekken van Dolberg met Weghorst, zo vertelt hij vrijdagochtend op de persconferentie. "Wout kent zijn rol en weet ook hoe ik over hem denk. Ze moeten allebei gas gaan geven en elkaar beter gaan maken", aldus de oefenmeester. "Ik verwacht van hen veel goals. Die concurrentiestrijd is mooi en gezond."

De hoofdtrainer van Ajax wil niet verklappen wie er zaterdag tegen PEC Zwolle in de basis staat en spreekt ook niet van 'een eerste spits'. "Kasper en Wout zijn beiden spits van Ajax. Beiden zullen spelen", verzekert Heitinga. "Dat hangt ook van de prestaties af. Ze weten waar ze aan toe zijn."