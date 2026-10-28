'John Heitinga en Jaap Stam bedanken voor Eredivisie-vacature'
PEC Zwolle is nog altijd op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Ook twee oud-Ajacieden stonden op het lijstje, maar volgens De Stentor kan door beide namen een streep.
PEC Zwolle nam na een teleurstellende seizoenstart afscheid van hoofdtrainer Henry van der Vegt. René Hake was topkandidaat om de oefenmeester op te volgen, maar die besloot na een gesprek met technisch manager Gerry Hamstra af te zien van de job.
Verschillende namen zingen rond in Zwolle, maar inmiddels kan door de meeste een streep. Kees van Wonderen gaf aan niet gebeld te hoeven worden en volgens De Stentor kan er ook een streep door de naam van John Heitinga, Jaap Stam en Fred Rutten.
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