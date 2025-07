John Heitinga enthousiast: "Daarom hebben wij Raúl Moro gehaald"

John Heitinga heeft gereageerd op de eerste speelminuten van Raúl Moro in het Ajax-shirt. De trainer is hoopvol dat de 22-jarige Spanjaard een belangrijke rol kan gaan spelen. Zijn optreden in de oefenwedstrijd tegen KV Mechelen (3-1) stemde in elk geval positief.

Heitinga genoot zichtbaar van de dribbels van de Spanjaard. "Ik heb het gisteren ook op de training al gezien. Hij kan natuurlijk op beide flanken spelen. Hij is direct in zijn acties. In het begin vloog hij er een paar keer voorbij", zegt de trainer onder meer tegen VoetbalPrimeur. "Hij is een jongen die we gehaald hebben om aan de zijkant verschilmakers te krijgen. Er is nu enorm veel concurrentie, dat is mooi."

"Het is aan hem om zo snel mogelijk te integreren en te wennen aan onze manier van spelen", vervolgt Heitinga. "Mooi hè? Je hebt veel smaken aan de buitenkanten. Het hangt af van waartegen je komt te spelen. Ik hou ervan om het speelveld breed te houden, maar er zijn ook momenten dat je misschien kiest voor een Steven Berghuis op de rechterkant en een opkomende back. Dat bekijken we per keer."

"We zijn vol in de voorbereiding, we zijn aan het puzzelen", benadrukt Heitinga. "Er zijn er nog spelers die vertrekken en er zullen nog spelers bijkomen. Daar zijn we nu continu mee bezig." Over de interesse in Oscar Gloukh wil de oefenmeester voorlopig weinig loslaten. "Je ziet en hoort heel veel namen voorbij komen. Ik lees ook alle voetbalsites, maar niet alles is waar. Ik richt me op de spelers die ik nu heb. Het heeft geen zin om over andere spelers te praten, daar creëer je alleen maar chaos mee in de kleedkamer", aldus de oefenmeester.