John Heitinga geeft blessure-update: "Die zijn er nog niet bij"

Aanstaande zaterdag staat voor Ajax de belangrijke thuiswedstrijd tegen AZ op het programma. Terwijl de Amsterdammers zich voorbereiden op deze kraker in de Eredivisie, blijft het onduidelijk wie er precies aan de aftrap zullen verschijnen. Trainer John Heitinga gaf daarom een update over de fitheid van zijn selectie.

Tijdens het Europese duel tegen Olympique Marseille vielen zowel Owen Wijndal als Youri Regeer uit met een blessure. Heitinga bevestigt dat het tweetal zaterdag nog niet inzetbaar is. "We hebben met Owen en Youri twee spelers zien uitvallen tegen Marseille. Die zijn er nog niet bij."

Een lichtpuntje is mogelijk de terugkeer van Ko Itakura. De verdediger trainde gedeeltelijk mee met de groep. Heitinga: "Ko heeft 75 procent van de training meegedaan en bij hem is het afwachten wat de reactie is", besluit hij tegenover de officiële website van Ajax.