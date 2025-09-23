John Heitinga geïrriteerd: "Ik ga deze vraag niet beantwoorden"

Na het 2-2 gelijkspel tussen PSV en Ajax weigerde John Heitinga in de perszaal duidelijkheid te geven over de pikorde in de spits bij de Amsterdammers. De trainer was geïrriteerd toen hem werd gevraagd of Wout Weghorst inmiddels zijn tweede keus is achter Kasper Dolberg.

Tijdens de persconferentie na afloop van de topper kreeg een journalist als laatste het woord. Zijn vraag: "Je zei in de voorbeschouwing dat je sowieso al van plan was om Dolberg op te stellen in plaats van Weghorst. Betekent dat dat Weghorst vanaf nu ook jouw tweede keuze is in de spits?"

De reactie van Heitinga liet weinig aan de verbeelding over. "Moet ik deze vraag serieus gaan beantwoorden? Nee, ik ga deze vraag niet beantwoorden. Ik heb hier al een aantal keer antwoord op gegeven", reageerde hij zichtbaar geïrriteerd, waarna hij opstond en de perszaal verliet.