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John Heitinga grijpt mis bij gedroomde baan in de Premier League

Arthur
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

West Ham United heeft Scott Parker officieel aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De Engelse club heeft de komst van de voormalig middenvelder via de officiële kanalen bekendgemaakt. Daarmee kan John Heitinga definitief een streep zetten door zijn mogelijke dienstverband bij The Hammers.

West Ham besloot eerder deze week afscheid te nemen van Nuno Espirito Santo, na de 3-1 nederlaag tegen West Bromwich Albion. In de zoektocht naar een opvolger kwam ook Heitinga nadrukkelijk in beeld. De Nederlander werd gewaardeerd vanwege zijn eerdere werkzaamheden als assistent-trainer onder David Moyes, een functie die hij tussen 2023 en 2024 bij West Ham vervulde.

Heitinga had zelf graag de kans gekregen om als hoofdtrainer aan de slag te gaan in Londen. De club kiest echter voor een andere kandidaat. Sportief directeur Mark Noble heeft zijn voorkeur uitgesproken voor Parker, met wie hij tijdens zijn spelerscarrière jarenlang samenspeelde.

De 46-jarige Engelsman was zelf ook actief als voetballer bij West Ham United en droeg daar zelfs de aanvoerdersband. Parker zat zonder club sinds zijn vertrek bij Burnley in april van dit jaar. Met die club wist hij promotie naar de Premier League af te dwingen. Eerder lukte hem dat ook met Fulham en Bournemouth.

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