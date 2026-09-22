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"John Heitinga had langer de tijd moeten krijgen bij Ajax"

Max
bron: De Telegraaf
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Mike Verweij vindt dat John Heitinga vorig seizoen té snel ontslagen is. De oefenmeester werd begin november op straat gezet door Ajax. 

Heitinga keerde een jaar geleden terug als hoofdtrainer bij Ajax, maar dat werd een kort avontuur. Inmiddels is Ajax met nieuwe trainer Míchel Sanchez aan een nieuw seizoen begonnen, maar de Spaanse oefenmeester haalde in zijn eerste zeven competitiewedstrijden een punt minder dan Heitinga vorig jaar.

"Heitinga had ook langer de tijd moeten krijgen", stelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Ik denk niet dat Heitinga meer uit dit Ajax had gehaald dan Míchel, maar het blijft een dingetje dat Alex Kroes en Menno Geelen zijn bezweken onder de druk van Louis van Gaal. Danny Blind heeft ook een stevige vinger in de pap gehad bij dat ontslag."

Heitinga werd na een teleurstellende start op straat gezet en opgevolgd door interim Fred Grim en vervolgens Oscar Garcia. "Ajax werd vijfde en dat was met Heitinga ook nog wel gelukt", aldus Verweij, die verwacht dat Míchel de komende wedstrijden meer punten gaat pakken. "Alleen als je dit statistiekje over vier wedstrijden nog eens pakt, dan staat Míchel erboven."

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