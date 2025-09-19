Lees over het eerste elftal van Ajax
John Heitinga heeft 'groot vraagteken' richting kraker tegen PSV
John Heitinga in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots
Ajax-trainer John Heitinga kon vrijdag nog geen duidelijkheid geven over de inzetbaarheid van Steven Berghuis in de topper tegen PSV. Volgens de coach is de aanvaller 'een groot vraagteken'.
"Steven wordt later vandaag getest", zei Heitinga op de persconferentie. "Hij is een groot vraagteken richting zondag." Berghuis ontbrak woensdag in de met 0-2 verloren Champions League-wedstrijd tegen Internazionale, maar speelde dit seizoen wel alle competitiewedstrijden vanaf de aftrap.
Over Kenneth Taylor en Youri Regeer klonk Heitinga positiever. De twee spelers werden tegen Inter gewisseld, maar zijn volgens de trainer 'gewoon' fit voor het duel in Eindhoven.
PSV - Ajax wordt zondag om 14:30 uur afgetrapt in het Philips Stadion.
