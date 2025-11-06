John Heitinga hoopvol: "Moet je vasthouden aan de goede dingen"

John Heitinga blijft opvallend positief over de prestaties van Ajax, ondanks de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Galatasaray. Tijdens de persconferentie benadrukte de trainer dat zijn ploeg vooral in de eerste zestig minuten goed speelde en dat hij hoopt dat dit niveau binnenkort structureel zichtbaar wordt.

"Ze maken een goede goal. Alleen, die moeten we voorkomen. Ik denk dat je met name de eerste zestig minuten en het tweede gedeelte van de eerste helft ziet dat de jongens goed kunnen voetballen. Die dingen wil je constant zien. Wat ik zeg: het moet echt wel een keer de andere kant gaan opvallen nu", aldus Heitinga.

Volgens de Ajax-trainer zit er nog altijd een duidelijk plan achter elke wedstrijd, al komt dat niet altijd goed uit de verf. "Sowieso moet je je vasthouden aan de goede dingen. Je zag dat het spel een stuk positiever was vandaag. Met name door middenvelders die de juiste keuzes maken."