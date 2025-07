John Heitinga: "Ik heb het wel thuis besproken met mijn gezin"

Hij kijkt terug op zijn tijd in Engeland als een waardevolle en leerzame periode, maar voelde de afgelopen maanden dat het tijd was voor een volgende stap. Het verlangen om weer zelfstandig aan de slag te gaan werd steeds sterker.

Hoewel zijn zaakwaarnemer Rob Jansen een terugkeer naar Ajax afraadde en er gesprekken waren met meerdere clubs, hoefde Heitinga niet lang na te denken toen Ajax in mei aanklopte. De keuze voor een terugkeer naar Amsterdam was snel gemaakt.

De oefenmeester voelt zich thuis in de hoofdstad. "Ik had meteen het beste gevoel bij Ajax. Het was en is meteen goed. Natuurlijk heb ik het wel thuis aan de keukentafel besproken met mijn gezin. Ze waren enthousiast. Ik kwam weer thuis wonen", aldus de Ajax-trainer tegenover NU.nl.