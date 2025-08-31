AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

John Heitinga in Engeland na bekritiseerd duel tegen FC Volendam

Voetbal
Cherine Benjmil
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga is dit weekend opgedoken in Liverpool, zo is te zien op X. Een dag na het teleurstellende 1-1 gelijkspel van Ajax tegen promovendus FC Volendam, een resultaat dat opnieuw veel kritiek losmaakte, stapte de coach op het vliegtuig naar Engeland.

De druk op Heitinga neemt toe nu de resultaten van Ajax achterblijven en zijn functioneren steeds vaker ter discussie wordt gesteld. Toch koos de trainer ervoor om zondagavond aanwezig te zijn bij de topper in de Premier League tussen Liverpool en Arsenal op Anfield.

Voor Heitinga is het geen onbekende omgeving. Afgelopen seizoen werkte hij namelijk als assistent-trainer in Engeland, waar hij samen met Arne Slot actief was bij de regerend kampioen. Zijn aanwezigheid in Liverpool zorgt dan ook opnieuw voor gespreksstof rondom de toekomst van de Ajax-trainer.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Anass Salah-Eddine

Anass Salah-Eddine is PSV'er: "Ik zal dit logo met trots dragen"

0
Henk Veerman en Youri Baas

Veerman verbaasd door analyse Heitinga: "Moet je juist niet doen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen niet overtuigd van oud-Ajacied: "Hele zwakke verdediger"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun kritisch op Ajax-transfer: "Dat is heel bizar"

0
Mike Verweij

Mike Verweij: "Voor 25 miljoen wordt hij wel verkocht door Ajax"

0
Johan Derksen

Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

0
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd