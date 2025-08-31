John Heitinga in Engeland na bekritiseerd duel tegen FC Volendam

John Heitinga is dit weekend opgedoken in Liverpool, zo is te zien op X. Een dag na het teleurstellende 1-1 gelijkspel van Ajax tegen promovendus FC Volendam, een resultaat dat opnieuw veel kritiek losmaakte, stapte de coach op het vliegtuig naar Engeland.

De druk op Heitinga neemt toe nu de resultaten van Ajax achterblijven en zijn functioneren steeds vaker ter discussie wordt gesteld. Toch koos de trainer ervoor om zondagavond aanwezig te zijn bij de topper in de Premier League tussen Liverpool en Arsenal op Anfield.

Voor Heitinga is het geen onbekende omgeving. Afgelopen seizoen werkte hij namelijk als assistent-trainer in Engeland, waar hij samen met Arne Slot actief was bij de regerend kampioen. Zijn aanwezigheid in Liverpool zorgt dan ook opnieuw voor gespreksstof rondom de toekomst van de Ajax-trainer.