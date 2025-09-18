John Heitinga krijgt kritiek: "Een pijnlijke midweekse balans"

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 0-2 van Internazionale, terwijl PSV zelfs met 0-3 werd verslagen door Union. Sam Planting stoort zich aan het feit dat de Nederlandse topclubs vier tegengoals hebben gekregen uit spelhervattingen. Hij wijst naar de tweede goal van Thuram.

"Als een soort bulldozer walst de grote Fransman zich naar de ideale plek", legt hij uit in zijn analyse op de website van Voetbal International. "Wie - zoals veel spelhervatting-trainers dat doen - wat tactische corner-ideeën ontleent uit het American football van de NFL, zal deze hoekschop met lede ogen aanzien. Want een gekende kopper als Thuram kán botweg niet één-op-één, zonder enige hulpverdediging of een extra duwtje of trekje vooraf, opgevangen worden. Ook niet met de verzekering van een paar extra zonale verdedigers op de rand van het vijfmetergebied", benadrukt Goodijk.

"Tegen een spits met deze fysieke kwaliteit en een uitzonderlijke cornernemer als Calhanoglu, is dat wensdenken", vervolgt hij. "Dat Davy Klaassen, een verdienstelijke maar absoluut geen dominante kopper, zonder enige hulp vooraf aan zijn lot wordt overgelaten, is een misschatting. Waar veel andere clubs (vooral in de Premier League) uit de NFL het tactische concept hebben overgenomen van gericht pre-contact maken om de grootste dreiging bij de tegenstander geen vrije aanloop te geven, krijgt Thuram van Ajax vrij baan", constateert Goodijk.

"De twee cornergoals van Thuram leveren een pijnlijke midweekse balans voor de Eredivisie-delegatie op", beseft hij. "Nadat Union Sint-Gillis ook al uit een inworp (waaruit de penalty voortkwam) en een hoekschop heeft toegeslagen in Eindhoven, zorgen de kopdoelpunten van Thuram ervoor dat vier van de eerste vijf CL-tegengoals voor Ajax en PSV uit spelhervattingen voortkomen. Een onacceptabel aandeel, voor Nederlandse ploegen die in de Champions League veelal als underdog moeten acteren", besluit Goodijk over de nederlagen op Nederlandse bodem.