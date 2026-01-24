John Heitinga krijgt lof bij Tottenham: "Een belangrijke stem"

John Heitinga werd afgelopen jaar na tegenvallende resultaten bij Ajax de laan uitgestuurd. Inmiddels is hij aan de slag gegaan bij Tottenham Hotspur, waar de huidig assistent-trainer goed in de smaak valt bij zijn collega's.

"Heitinga heeft misschien nog niet alle kwaliteiten om een club van de omvang van Ajax te leiden, maar hij wordt wel zeer gewaardeerd als trainingstrainer en talentontwikkelaar", zo schetst The Athletic. "Met een jonge, veelbelovende kern van middenvelders, waaronder Archie Gray, Lucas Bergvall en Pape Matar Sarr, zal Heitinga's expertise ongetwijfeld opnieuw van pas komen."

Het medium denkt dat Heitinga invloed heeft gehad op de ontwikkeling van Youri Baas. "Mocht Heitinga een of meer van deze enorm veelbelovende spelers helpen hun potentieel te bereiken, dan zal zijn aanstelling waarschijnlijk als een succes worden beschouwd." Maar dat is niet de enige manier waarop succes kan worden afgedwongen. "Als fervent aanhanger van de oude Ajax-principes zou Heitinga een belangrijke stem kunnen zijn in het helpen van Frank om een speelstijl te ontwikkelen waar de Spurs-fans trots op zijn."