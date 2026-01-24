Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

John Heitinga krijgt lof bij Tottenham: "Een belangrijke stem"

Rik Engelbertink
bron: The Athletic
Alex Kroes en John Heitinga
Alex Kroes en John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga werd afgelopen jaar na tegenvallende resultaten bij Ajax de laan uitgestuurd. Inmiddels is hij aan de slag gegaan bij Tottenham Hotspur, waar de huidig assistent-trainer goed in de smaak valt bij zijn collega's. 

"Heitinga heeft misschien nog niet alle kwaliteiten om een club van de omvang van Ajax te leiden, maar hij wordt wel zeer gewaardeerd als trainingstrainer en talentontwikkelaar", zo schetst The Athletic. "Met een jonge, veelbelovende kern van middenvelders, waaronder Archie Gray, Lucas Bergvall en Pape Matar Sarr, zal Heitinga's expertise ongetwijfeld opnieuw van pas komen."

Het medium denkt dat Heitinga invloed heeft gehad op de ontwikkeling van Youri Baas. "Mocht Heitinga een of meer van deze enorm veelbelovende spelers helpen hun potentieel te bereiken, dan zal zijn aanstelling waarschijnlijk als een succes worden beschouwd." Maar dat is niet de enige manier waarop succes kan worden afgedwongen. "Als fervent aanhanger van de oude Ajax-principes zou Heitinga een belangrijke stem kunnen zijn in het helpen van Frank om een speelstijl te ontwikkelen waar de Spurs-fans trots op zijn."

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sean Steur passt de bal

'Steur langer bij Ajax: speler en club bijna akkoord over verlenging'

0
Raúl Moro

'Ajax spot vervanger Moro en wil en gaat transferstrijd aan'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties