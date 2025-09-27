John Heitinga lacht om Ajacied: "Lekker dan, ga jij dát zeggen!"

John Heitinga bracht in de wedstrijd tegen PSV in de slotfase Josip Sutalo binnen de lijnen. Door de wissel kwam Youri Baas op de linksback te staan, terwijl de verdediger zelf in aanloop naar de topper had verteld dat Ajax niet had getraind met Baas als linksback.

"Ik keek dat stukje terug en toen zei ik ook tegen hem: ‘Lekker dan, dat jij gaat zeggen dat wij daar niet tactisch op getraind hebben!", lacht de trainer in gesprek met ESPN. "Nee, de beste positie van Youri is momenteel links centraal."

"Er zijn misschien wedstrijden waarin we hem wel linksback kunnen zetten, maar zijn positie is die van linker centrale. Youri kan heel goed vanuit de linker zone opbouwen, dus het zijn wel dingen die je overweegt", aldus Heitinga.