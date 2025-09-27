Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

John Heitinga lacht om Ajacied: "Lekker dan, ga jij dát zeggen!"

Stefan
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga bracht in de wedstrijd tegen PSV in de slotfase Josip Sutalo binnen de lijnen. Door de wissel kwam Youri Baas op de linksback te staan, terwijl de verdediger zelf in aanloop naar de topper had verteld dat Ajax niet had getraind met Baas als linksback.

"Ik keek dat stukje terug en toen zei ik ook tegen hem: ‘Lekker dan, dat jij gaat zeggen dat wij daar niet tactisch op getraind hebben!", lacht de trainer in gesprek met ESPN. "Nee, de beste positie van Youri is momenteel links centraal."

"Er zijn misschien wedstrijden waarin we hem wel linksback kunnen zetten, maar zijn positie is die van linker centrale. Youri kan heel goed vanuit de linker zone opbouwen, dus het zijn wel dingen die je overweegt", aldus Heitinga.

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga in Eindhoven

John Heitinga over twijfelgevallen Ajax: "Hij wordt vandaag getest"

0
Ajax-fans aan het bier in de Arena

Wint Ajax wel van NAC Breda? BetMGM pakt uit met fraaie odds

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden John Heitinga Youri Baas Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd