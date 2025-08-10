TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Lees over het eerste elftal van Ajax

John Heitinga legt keuzes uit: ""Dat houdt de selectie scherp"

Amber
bron: ESPN
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Ajax-trainer John Heitinga heeft kort voor het Eredivisie-duel met Telstar zijn keuzes toegelicht. De coach is blij dat het seizoen nu echt van start gaat.

"Ik denk zeker dat we er klaar voor zijn", zegt Heitinga bij ESPN. "Een uitverkochte Johan Cruijff Arena en wat ook mooi is: het oude logo weer op de borst. Je zit nog volop in de teamontwikkeling. Hoe lastig het is? Er zijn weer een aantal spelers gecontracteerd. We wachten op Ko Itakura met zijn werkvergunning. Oscar is er wel bij, hij start vanaf de bank. Het begint nu vorm te krijgen."

Opvallend is de keuze voor Youri Regeer als rechtsback. "Voor dit duel kies ik voor Youri, maar het ligt allemaal nog heel dicht bij elkaar. Dat heb ik ook tegen Anton (Gaaei, red.) en Lucas (Rosa, red.) gezegd. Het kan straks ook weer anders zijn", aldus Heitinga. Steven Berghuis begint als nummer tien, een bewuste zet. "Omdat ik tegen Telstar veel creativiteit op het middenveld wil hebben. En ik wil met buitenspelers spelen vandaag. Vandaar de keuze voor Bertrand Traoré en Raúl Moro."

Moro en Traoré krijgen de voorkeur boven Mika Godts en Oliver Edvardsen. "Moro kan op beide posities. Daardoor is er concurrentie", legt Heitinga uit. "Dat houdt de selectie scherp en dat is interessant nu. Vanaf 1 september gaat iedereen dezelfde agenda draaien."

Op het middenveld begint niet Jorthy Mokio, maar Davy Klaassen als controlerende middenvelder. "Voor dit duel niet", zegt Heitinga op de vraag of dat een moeilijke keuze was. "Jorthy is een jongen voor de toekomst. Hij heeft ontzettend veel potentie, dat heb ik ook gezien in de voorbereiding. Hij moet z’n momenten pakken als hij de kans krijgt."

De keuze voor Klaassen heeft te maken met zijn ervaring. "Ik denk dat Davy een goede voorbereiding achter de rug heeft en hij is mijn aanvoerder. Daarom denk ik dat hij voor dit duel de aangewezen persoon is. Davy weet waar Ajax voor staat. Ik heb ook met hem gesproken. Het is niet zo dat hij alles gaat spelen, dat hangt ook van zijn prestaties af. Maar als je het hebt over ervaring en het overbrengen naar de jongere jongens, en je moet ook een leider zijn op het veld, dan denk ik dat Davy daarvoor de aangewezen persoon is."

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
