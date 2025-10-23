Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

John Heitinga legt uit: "Daar komen mensen voor naar het stadion"

Arthur
bron: Persconferentie Ajax
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga besloot in het duel tegen Chelsea opnieuw Oscar Gloukh vroegtijdig naar de kant te halen. De wissel van de Israëlische middenvelder na de rode kaart voor Kenneth Taylor stuitte op veel verontwaardiging bij de meegereisde Ajax-fans.

"Ik snap de emoties bij Oscar, ik snap de emoties bij de fans, maar op dat moment maken we de keuze om met twee zessen te gaan spelen, snelheid op de flanken te behouden en een targetman met Wout te houden," zei Heitinga tijdens de persconferentie na de pijnlijke nederlaag in Londen.

De Ajax-aanhang liet zijn ongenoegen duidelijk merken met een spreekkoor dat om Heitinga’s ontslag vroeg. "Ik snap de emoties, het was van korte duur," reageerde de trainer. "Natuurlijk is het niet wat je wil horen. Maar ik begrijp het, het is voetbal. Onze supporters reizen naar Londen, die zijn ook teleurgesteld, balen van die rode kaart."

"Oscar is natuurlijk ook een jongen waarvoor je graag naar het stadion komt. Alleen als je met tien man komt te staan, dan moet je keuzes maken. Maar Oscar moest op dat moment als een tweede 6 spelen, dan kies ik iemand die dat beter kan dan Oscar", besluit hij.

Gerelateerd:
John Heitinga tijdens het uitduel van Ajax bij Chelsea

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

0
Kenneth Taylor pakt rood tegen Chelsea

Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga tijdens het uitduel van Ajax bij Chelsea

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

0
Kenneth Taylor pakt rood tegen Chelsea

Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

0
Kik Pierie namens Excelsior

Pierie kreeg negatieve reacties vanwege stoppen: "Begrijp ik ook"

0
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd