John Heitinga legt uit: "Daar komen mensen voor naar het stadion"

"Ik snap de emoties bij Oscar, ik snap de emoties bij de fans, maar op dat moment maken we de keuze om met twee zessen te gaan spelen, snelheid op de flanken te behouden en een targetman met Wout te houden," zei Heitinga tijdens de persconferentie na de pijnlijke nederlaag in Londen.

De Ajax-aanhang liet zijn ongenoegen duidelijk merken met een spreekkoor dat om Heitinga’s ontslag vroeg. "Ik snap de emoties, het was van korte duur," reageerde de trainer. "Natuurlijk is het niet wat je wil horen. Maar ik begrijp het, het is voetbal. Onze supporters reizen naar Londen, die zijn ook teleurgesteld, balen van die rode kaart."

"Oscar is natuurlijk ook een jongen waarvoor je graag naar het stadion komt. Alleen als je met tien man komt te staan, dan moet je keuzes maken. Maar Oscar moest op dat moment als een tweede 6 spelen, dan kies ik iemand die dat beter kan dan Oscar", besluit hij.