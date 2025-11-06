John Heitinga maakt statement: "Ik zal zelf nooit vertrekken"

Ajax leed woensdagavond een 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in eigen huis. De Amsterdammers hielden bijna een uur stand, maar daarna scoorde Victor Osimhen met een kopbal en verzilverde hij twee strafschoppen in de Johan Cruijff ArenA.

Trainer John Heitinga voelt nog steeds steun van de clubleiding en zijn spelers. "Ik voel nog steeds vertrouwen", zei hij op de persconferentie na de nederlaag tegen Galatasaray. "Ik blijf strijdbaar en ik zal nooit zelf vertrekken. Ik ben een jongen van de club. Ik zal altijd blijven strijden voor Ajax."

Verdediger Youri Baas reageerde na de 0-3 nederlaag duidelijk: "Het was gewoon weer niet goed genoeg. We hebben te weinig kansen gecreëerd, dat zijn gewoon de feiten."

"In de eerste helft was het vrij stabiel. We gaven weinig kansen weg. Alleen de vervolgstap maken we niet, hoe we druk kunnen zetten. Het was instabiel vooral in het aanvalsspel. Je ziet dat we niet echt tot grote kansen komen.", aldus Baas voor de camera van Ziggo Sport.